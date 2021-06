Joven emigra a país por novia que en dos semanas será su ex

En una impulsiva decisión tomada por la pasión romántica que lo embriaga, Vicente Urdaneta abordó hoy un avión para emigrar a Sydney, Australia, donde lo espera su novia que conoció a través de redes sociales. Lo que aún no sabe Vicente es que en aproximadamente 2 semanas su relación terminará para siempre y entrará en un hueco depresivo que tendrá que sobrellevar durmiendo en el sofá de la que pronto será su ex novia hasta que consiga dónde más quedarse.

Hablamos con el trasnochado Vicente, quien aún no sabe lo pronto que terminará arrepintiéndose de su decisión: “Creo que esto es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo se que mi Valen es la mujer perfecta, no solo para mí sino en general, pero yo soy el afortunado de tenerla. Sé que algunos dirán que es muy extremista de mi parte irme a un país totalmente desconocido solo para estar con mi novia con la que nunca he vivido ni he convivido por más de 10 horas. Pero yo sé que es lo correcto, me lo dice el corazón. No hay nada que quisiera más en el mundo que despertarme todos los días al lado de mi Valen y acostarnos juntos y hasta limpiar la casa juntos. A pesar que ella vive en un apartamento de 20 metros cuadrados con un solo cuarto, es imposible que necesite tiempo a solas. Siempre va a verme y yo a ella. Me parece increíble. Uno a veces dice ‘ay, lo que uno hace por amor’ como en forma de que es hacer un sacrificio, pero esto de verdad es lo más importante que he hecho en toda mi vida. Creo que Valentina es mi alma gemela”, comentó el joven Urdaneta, mientras se disponía a vivir lo que será pronto la última semana de su relación.