Presidente del BCV ofrece coñazos a señor que intentó pagarle a tasa BCV

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y comerciante de Funko Pops, Calixto Ortega, tuvo una acalorada discusión con un cliente esta mañana. El incidente casi se torna físico luego de que el comprador exigiera pagarle los Funkos a tasa BCV, lo que enfureció a Ortega, quien le ofreció “unos coñazos” por “aprovechado” y hacer uso de “la viveza criolla”.

Aclarando el percance ante reporteros de VTV, Televen y FunkoTV, Ortega explicó que su vida como presidente del BCV es completamente separada a su vida personal: “Como presidente del Banco Central tengo una responsabilidad con respecto a la economía del país, pero en mi emprendimiento personal yo soy un venezolano de a pie más, que pierde dinero cada vez que alguien me quiere comprar a tasa BCV, ¿o es que ustedes creen que yo no tengo que buscar los dólares al paralelo para traer los Funkos por Amazon? Entonces a mí me parece una falta de respeto que un señor que yo vi que vendió dólares a paralelo por los estados de WhatsApp esta mañana, quiera venir a mí a pagarme a tasa BCV, ¿como si yo fuera quién? Eso es una falta de respeto, chico. No valoran el trabajo ajeno. Al próximo que me amenace con mandarme al Sundde, que sepa que yo me vi todas las de Rocky”, aseveró Ortega, mientras bajaba la tasa del BCV a 6.30 por diversión.