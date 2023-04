Operativo de Semana Santa matraquea a chamo por tener vencido el RCV del floti

Este viernes miles de venezolanos en todo el territorio nacional aseguraron tener fiebre con diarrea, bloquearon a su jefe de las historias de Instagram y se fueron a la playa para aprovechar el puente de Semana Santa. Por ello la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana desplegó un operativo con varias alcabalas a lo largo y ancho del país para proteger a los viajeros, y cuyo primer infractor infraganti fue Juan Carlos Vega, un joven de 24 años que peligrosamente se encontraba con el RCV del dispositivo tipo floti vencido.

Tras dejar la quincena repartida en 17 alcabalas vía Playa Turbotanga, La Guaira, nuestro pasante subpagado llegó al lugar de los hechos para obtener declaraciones del joven infractor: “Chamo, esto es un abuso policial, yo siempre tengo todos los papeles de mi carro al día e iba despreocupado junto a tres panas a la playa, ya nos habíamos bebido como 15 cervezas cada uno, relajados, y nos para la alcaba injustificadamente. Nos revisaron y todo bien, les brindamos unas curditas por ser buena gente y después de un rato me suelta esa de que si tenía el seguro de Responsabilidad Civil del salvavidas tipo floti. Yo no sabía que esa vaina existía, pero el oficial me insistió que es obligatorio portarlo en caso de que ocurran accidentes maritimos con algún yate y alguna ciudadana de tipo bendecida salga lesionada por culpa del flotador. En fin, le tuve que dar $5 porque no tenía más y me metió 3 lepes de castigo por pelabola antes de dejarme ir”, concluyó Vega mientras le pedía a sus amigos que lo ayudaran a empujar el “Monta Cariñosas” para arrancar de nuevo.