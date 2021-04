Joven aprovecha huracán categoría 5 para pasar por calles sin alcabalas

A pesar de no haber pasado 7 años —o más— estudiando Medicina, hoy Ruperto Ruiz, experto en hacer empanadas operadas en su puesto “Aquí no hay quien viva” en Hoyo de la Puerta, decidió celebrar el Día del Médico por todo lo alto con una promoción “Todo a $1 (pero no hay vuelto)” en su negocio.