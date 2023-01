Malandro va a terapia y empieza a robar sólo a gente tóxica

El joven Yeffrey Ortiz, alias “El pies izquierdos” porque anda en malos pasos, descrito por su familia como un joven educado, estudioso y muy trabajador, se convirtió esta semana en el primer malandro de La Vega preocupado por su salud mental. En vez de gastar sus ingresos en fusíles u ojivas nucleares como el resto de sus colegas, Ortiz invirtió en sí mismo yendo a terapia, y se dió cuenta de que era mejor sólo robar gente tóxica.

Conversamos con el antisocial reformado, quien nos explicó un poco de su camino hacia la salud mental: “Mano, pa’ hablarte claro la terapia me cambió la vida. Dejé mi mala vibra robando al inocente, ¿tas claro? Ahora pura gente tóxica, pa’ alejar esos betas que no cuadran, mano. A veces cuando no consigo una persona de esas que le escriben a su ex que la extrañan después de montarles cacho, me toca irme por una viejita mano, ¿qué se va a hacer? Pero siempre trato de que sean de esas viejas mamagüebas que son como homofóbicas o andan pendientes de un chigüireo en los condominios, medio echo cuento con ellas primero pa’ ver si les saco la bicha y me llevo ese Android barato y los aretes o no”, concluyó Yeffrey, mientras le preguntaba a su terapeuta qué pensaba sobre fumar las piedras energéticas.