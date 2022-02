Detienen a 2 alcaldes del PSUV por tener vencidos los papeles del perico

Este fin de semana, 2 alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron detenidos por presuntas irregularidades a la hora de presentar los papeles del perico que tenían encima. Las autoridades aseguraron que estos funcionarios violaron la ley al poseer sustancias estupefacientes sin la documentación al día que legitima su propiedad.

Tarek William Saab, fiscal, poeta, activista y metalero #1 del país, compartió algunas palabras sobre lo sucedido en una rueda de prensa realizada en el gimnasio My Crunch: “¿Cómo es posible que este tipo de cosas sigan pasando en este país? Y estos son funcionarios electos, caramba, que se supone deben conocer la ley. ¡Qué vergüenza me da compartir ideología con este tipo de gente que se da el tupé de transportar estas ‘sustancias’ sin tener los papeles requeridos para hacerlo! No podemos seguir en esto, por eso les digo que desde la Fiscalía lanzamos un operativo llamado “Mano de Hierro” en el que se revisarán cada uno de los papeles de perico de cada uno de los funcionarios del país y se les obligará a cada uno a estar al día con su documentación. ¡Basta de negligencia!”, finalizó Saab mientras le lanzaba un besito al espejo que tenía enfrente.