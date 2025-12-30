Ingeniero del grupo hace cálculo diferencial algorítmico y concluye que comprando Black & White beben todos sabroso

Todo grupo de amigos tiene un ingeniero designado encargado de la logística, dividir cuánto tiene que transferir cada quién y recordarle a todos que es ingeniero. Este es el caso de Javier Linares, quien durante la última reunión entre panas hizo un cálculo diferencial algorítmico en el que concluyó que con una botella de Black & White todos van a beber sabroso.

Tras aclarar nuevamente que es ingeniero, Javier nos explicó un poco más acerca del proceso matemático que lo llevó a esta conclusión: “La verdad es que para nosotros los ingenieros es sumamente sencillo concluir que la famosa ‘perro con perro’ Black and White es la mejor opción para cualquier reunión entre panas. Te explico, utilizando mis conocimientos de ingeniero, porque soy ingeniero, llevé a cabo un cálculo trigonométrico de la distribución logarítmica exponencial en cada trago, tomando en cuenta las variables cuánticas del pana que dice que ‘no va a beber porque está tomando antibiotico’, se me hizo muy fácil determinar que este exquisito elixir rinde fácilmente para 16 tragos, permitiendo que todos la pasen bien con un presupuesto más que asequible para mis amigos que no tienen mi sueldo de ingeniero, porque soy ingeniero”, concluyó Linares, mientras sacaba su título de ingeniero del cuarto para confirmarle a todos que, en efecto, es ingeniero.