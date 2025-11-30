Domingüire No. 348: Ariana Grande

La prestigiosa mesa de redacción de El Chigüire Bipolar lo volvió a hacer. A pesar de nuestro inútil pasante subpagado, lanzamos otra impecable edición de Domingüire. Esta semana la revista dominical favorita de Ariana Grande —cuando Cynthia Erivo le deja leerla— llega cargada de consejos fisioterapéuticos para dejar de ser un mantenido, una lectura del puff porque el tabaco pasó de moda y, cómo no, una sesión de fotos exclusiva del ogro que te zampaste anoche después de solo dos cervecitas sin alcohol.

¡No pierdas la oportunidad de disociarte por unos minutos de los problemas de tu hogar y compra ya tu Domingüire!