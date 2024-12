Papá de 9 hijos resuelve regalos de navidad comprando 9 Chamopacks en Arturos

Se acerca el festivo más importante del año después del cumpleaños de Sydney Sweeney: la Navidad, y todos los padres están enredados buscando regalos, menos José Alberto Herrera, padre de 9, quién está tranquilo porque sabe que ahora el Chamo Pack de Arturos incluye juguete y pasará la Nochebuena comiendo pollo frito y disfrutando de ver a sus 9 hijos disfrutar de sus regalos.

Mientras desayunaba un combo de 10 piezas de pollo, Herrera revelaba su secreto navideño: “Ya no me preocupo por pedir juguetes por internet o recorrer 5 centros comerciales desesperado el 23 de diciembre. Desde que Arturos incluyó juguetes en el Chamo Pack, yo solo los llevo a comer y el presupuesto me rinde más que nunca, sobre todo Fede, que es el más chiquito. A él ni siquiera le pido el Chamo Pack porque piensa que el juguete es el hueso del cuadril. La vida es mucho más fácil así. El año pasado tuve que hacer yo mismo un mapa de Fortnite con papel maché porque no lo encontré en ningún lado, así que estas Navidades le dejo la organización de la Navidad a Arturos, cuidado y no los pongo a hacerme las hallacas de muslo también”, concluyó José Alberto mientras forraba el regalo de su esposa con la piel del pollo.