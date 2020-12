Maduro pregunta cuánto tiempo tarda María en pasarle los dólares

Luego de compartir un número telefónico a través de su cuenta de Twitter para conectarse más con el pueblo venezolano y estrenar su nuevo iPhone 25, Nicolás Maduro fue contactado hoy por una tal “María” a quien le compró 50.000 dólares. Ahora, el mandatario le pregunta a todo su gabinete cuánto tiempo se tarda María en hacerle la transferencia.

Maduro, quien nunca había vendido sus propios bolívares, se encuentra en un gran estado de ansiedad esperando respuesta de María: “Oye, pero qué impaciencia, ah. Mira, vale, de verdad que esa muchachita me tiene sudando frío. Yo no sé bien cómo es eso de vender o comprar dólares, euros, petros. Eso me lo hace alguien más, ¿verdad, Cilia? Yo no soy el más ducho en cuanto a dinero, ah. Cilia sabe bien eso, ah. Pero caramba, siento que la María se está tardando más de la usual. ¿Cuánto se tarda eso? ¿Un día? ¿Unas semanas? Ay, no sé. Caramba, me tiene tenso, vale. Por lo menos me quedo tranquilo sabiendo que no fue una cantidad de dinero así loca, exorbitante. Fueron apenitas 50.000 dólares, me imagino que lo quería para pasar unas vacaciones de diciembre así sencillitas pero ricas, pues. Bueno, quizá se está tardando por el monto, o porque, bueno… tú sabes cómo son los bancos gringos, poniendo trabas y trabas a cada rato”, dijo Maduro, segundos antes de que “Ana” le escribiera comprando unos dólares.