La famosa cantante de country, Taylor Swift, comenzó esta semana la búsqueda de inspiración para su nuevo disco pidiéndole el empate al artista musical e infiel profesional, Micro TDH. Continuando con la temática de revelar todos los detalles de su vida privada en esta nueva entrega, Swift espera que el señor TDH la engañe con la primera TikToker que le aparezca en su feed.

Durante el evento de lanzamiento de “The Tortured Poets Department Deluxe Edition VIP Taylor’s Version Final Este Sí Extended Cut”, Taylor oficializó su relación con el cantante andino frente a los medios de comunicación: “De verdad que mi relación con Travis era muy bonita y todo, pero ¿qué puedo decir en una canción sobre él? ¿Que cada día llega a la casa más estúpido de tantas contusiones? Eso no sirve, lo que vende es el chisme. Por eso le pedí el empate a este gochito bello, que así orejón y todo no se pierde una oportunidad para ser infiel, ¿verdad, mi amor? Los hombres gochos sí te dan historias para un disco entero y hasta dos. Yo no sé cómo hacen, pero la verdad es que tienen un sazón, un no sé qué, yo creo que es el herpes”, explicó Swift, mientras confirmaba que iba a re-re-regrabar toda su discografía de nuevo por tercera vez en el año.