El Banco Central de Venezuela (BCV) engrapará 600 trillones de lonjas de jamon de pavo a los bolívares en efectivo en el contexto de la acelerada devaluación de la moneda y la brecha cambiaria entre la tasa oficial, la paralela y la tasa de peltre de El Chigüire Bipolar, disponible en el enlace de nuestro perfil. Esto con el fin de que el bolívar tenga algún tipo de valor.

Calixto Ortega, presidente del BCV y recién graduado en finanzas de la Universidad Súper Experimental Autónoma de Socopó (USEAS), explicó: “Ahora sí que no se nos va a devaluar más el bolívar, ya que con ayuda de 12 engrampadoras tenemos a las señoras de recursos humanos dándole con todo para engrapar 20 gramos de jamón de pavo a cada billete del país. ¿Ustedes han visto cuánto cuesta eso? No hay forma de que se nos devalúe esta vez. Pero el valor de una moneda no tiene que ser monetario; también está el valor nutricional y el valor emocional. 100 gramos de este jamón tienen al menos 17 gramos de proteína. Ya veremos a ese poco de papeados haciendo cola en los cajeros automáticos. Y además, está el valor de la grapa, lo que hace que cada bolívar ahora cueste por lo menos 100 bolívares. Y de paso, a los nuevos billetes de 1000 les vamos a engrapar jamón serrano para que sean serios”, concluyó el distinguido banquero mientras vendía $100 a tasa paralela para hacer mercado.