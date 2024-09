Maduro ordena desbloquear TikTok para poder almorzar

Este pasado 28 de julio, el primer mandatario nacional y único fanático Leito Oficial, Nicolás Maduro, ordenó el bloqueo total de la red social TikTok. Sin embargo, el bloqueo duró apenas horas, puesto que el dirigente revirtió su decisión tras darse cuenta de lo solitario que se sentía almorzando su soufflé de caraotas con guayaba sin ver videos.

Maduro explicó la decisión durante su más reciente live en TikTok, donde además pidió que le donaran rosas para el argentino Michelo: “Como ya sabrán, yo había ordenado bloquear ese Tikitocs (sic) porque lo que sirve es para encochinar la mente del pueblo con esos bailes imperialistas y esas mujerzuelas que te salen justo cuando lo reviso a lado de Cilita, ¿verdac? Pero después me puse a reflexionar durante la hora del almuerzo: ¿y ahora con qué me como el plato de lentejas con diablito? ¿ah? No me voy a poner a ver Yutucs (sic), son demasiado largos para andar prestando atención, ¿qué hago? ¿pensar? ¡JAMÁS! Por eso ordené habilitar el TikTok durante la hora del almuerzo, y el postre, y el desayuno, y el brunch, y la merienda del mediodía, y la merienda normal, y la tercera merienda, y durante la cena, y el postre nocturno, y la merienda de madrugada”, aseguró Maduro, mientras rompía récord de espectadores gracias a Cilia conectada desde tres dispositivos al mismo tiempo.