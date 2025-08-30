IMPACTANTE: Abuela logra que paquete de 900 gramos de harina de maíz Mary alcance para 20 arepas
Aunque algunas personas todavía están procesando los hechos, para la señora Gloria Oropeza no es más que otro miércoles por la mañana, pues contrario a lo que profesan sus detractores, el paquete de 900 gramos de harina de maíz Mary siempre le alcanza para prepararle 20 arepas a sus 20 nietos, y además le sobra para regalarle arepas a la vecina, al vigilante del edificio y a la “malagradecida” de su nuera.
“Al que no le salgan 20 arepas con 900 gramos de harina será que está haciendo tortas” afirmó Oropeza, quien esconde más de 55 años de experiencia en preparación profesional de arepas detrás de esa delicada bata de Snoopy. “Yo todas las mañanas agarro mi paquete de harina de maíz Mary y saco tranquilita más de 20 arepas, me da hasta para repetir, regalar y repartir. Hasta Pelusa se come su pedacito de arepa de vez en cuando porque es que me sobran, me llueven las arepas, tan fácil que es. Yo trato de enseñarle a mi hijo pero ese muchacho quiere hacer unas arepas más gruesas que una guía de páginas amarillas, toca ponerlo a practicar hasta que le salgan bien y que no ponga a mis nietos a pasar trabajo”, concluyó la señora Gloria antes de esculpir un Marco Antonio Solís con la masa que le sobró.