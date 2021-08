Joven alquila apartamento a buen precio

Arturo Meléndez de 28 años logró concretar el proyecto de su vida al alquilar un hermoso apartamento a buen precio ubicado en Prados del Este. El inmueble arrendado consta de 3 habitaciones, 2 baños, 3 puestos de estacionamiento, un patio con piscina y toldo al aire libre, lo habría arrendado sin pagar 9 meses de adelanto, 3 de depósito y 3 de comisión, tan solo firmando un contrato, realidad que se hizo posible gracias a que todo este evento se hizo posible en una noticia falsa de El Chigüire Bipolar.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el apartamento de Arturo, quien antes de hacerle la entrevista le preguntó si de casualidad necesitaba un roomie. “Todo fue bien rápido la verdad, vi un par de apartamentos antes de ver este, me gustó y pedí el precio, acordamos y a los días vine a mudarme. De hecho lo más difícil fue estar de acuerdo en si dejar las cortinas del baño con las que venía o ponerle otras. Al final, la gente que me lo alquiló fue super pana”, finalizó Meléndez, mientras nos restregaba a todos su apartamento barato alquilado en una noticia de El Chigüire Bipolar.

Sin embargo, no todo fue color rosa para Arturo, pues por culpa de un portal interdimensional creado por el redactor de esta noticia, Meléndez fue enviado a la vida real en Venezuela: “¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde carajo me trajeron? ¿Quién coño es El Koki? No puede ser, esto es una locura, me acaba de llegar un mensaje de la arrendadora que le debo 69 meses de depósito y que si dejo que le caiga sol al mueble vietnamita que hay en la sala tengo que pagarle el precio del PIB de Perú. Aaaaah, y además me cayó una bala perdida en la sala, salí y me atropelló un delivery de Yummy y hay unas personas en mi puerta que quieren que lea algo que se llama el Atalaya. Esto es horrible, devuélvanme a mi realidad”, sentenció Meléndez mientras era atracado por puro placer del redactor de esta noticia.