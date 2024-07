Tras pasar muchas horas encerrados en una oficina llena de hojas blancas, barritas de pega, tijeras punta roma y creyones, los rectores del Consejo Nicolás Electoral (CNE), ente electoral presidido por el político, abogado y paciente crónico de discalculia Elvis Amoroso, anunciaron que presentarán ante la comunidad internacional una exhibición con las actas que han dibujado con toda la imaginación posible.

Mientras terminaba de escribir con letras cursiva hecha con pega Elefante y escarcha las palabras “Nicolás Maduro: 470 millones de votos”, Elvis Amoroso se dirigió a las cámaras de televisión y a los vergatarios de VTV: “Damas, caballeros y Elías Jaua: para nosotros es un honor poder presentarles hoy las actas que hicimos para acallar los rumores de la comunidad internacional y poder comprobar que esto que organizamos no fue un fraude. Algunas de estas actas están hechas con papel reciclado, otras en los envoltorios de los chicles que se estaba comiendo Maduro hace un rato, otras tienen técnica de collage y hasta hay una de papel maché y cartulina doble faz; pero les garantizo que son de verdad y que al igual que los resultados del domingo también les pusimos el 108% de nuestra imaginación, por lo que esperamos que les gusten. Por ejemplo, a esta le hicimos un Pocoyó verde derramando sus bendiciones sobre el pueblo venezolano (¡por eso es que desde hace dos días están tan felices en las calles!) y a esta otra del estado Mérida le recortamos los bordes para que no se vieran bien los números y que parecieran dientes de tiranosaurio o de presidente obrero, ¡quién sabe, porque son igualitos! ¡Eso es lo bonito de estas cosas creativas; que la imaginación no tiene límite! Esta otra por aquí es de mis favoritas, la del estado Delta Amacuro: por un lado dice ‘arroz frito con lumpias $8’, pero si le das la vuelta aquí claramente dice que Maduro ganó el estado con ciento setentidiez mil cientos quinientos trillardos de votos, que son como un 116% del padrón electoral, creo” concluyó Amoroso, antes de googlear “países que no piden visa a los venezolanos”.