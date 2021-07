Periodista deportivo picado porque atleta no tiene pasado trágico para comentar

Este viernes, el periodista y comentarista deportivo Adrián Quiñones ventiló su molestia en su programa de radio “Bolas Criollas Sports” al descubrir que un atleta venezolano próximo a participar en los Juegos Olímpicos no tiene un pasado cuestionable.

“Estoy buscándole algo malo a este muchacho, pero no le consigo nada trágico en su pasado. No ha pasado hambre, sus dos padres están vivos y juntos, terminó sus estudios con buena nota, incluso mis fuentes dicen que ni siquiera ha tomado agua directamente de la jarra. Pero no descansaré, algo, ¡algo le consigo!”, fueron algunas de las palabras expresadas por Quiñones en su programa. “¿Cómo le vamos a festejar un logro a alguien así? Mira cómo está el país, nadie va a admirar a alguien con un pasado personal tan limpio, nadie con un pasado tan poco cuestionable va a ser aplaudido por ningún venezolano”, finalizó Quiñones mientras le preguntaba a su asistente si logró pagarle a alguien para borrar sus antecedentes penales.