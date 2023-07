Inhabilitan a María Corina por apoyar al imperio español en 1810

En un hecho que tomó por sorpresa a tres señoras en El Hatillo que no se han dado cuenta que vivimos en dictadura, la Contraloría General de Venezuela anunció que María Corina Machado, candidata a las elecciones presidenciales y miembro en peligro de extinción de la oposición, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por su apoyo al imperio español en 1810.

Esta información fue presentada ante los medios por José Brito, quien presentó el documento de la Contraloría mientras salía trasnochado de un burdel en Las Mercedes: “Aquí tengo en mis manos el documento oficial que me dijeron que les dijera que contiene los motivos detrás de esta inhabilitación”, aseguró Brito mientras llenaba los documentos de un polvo rosado. “En primer lugar, por violar el artículo 105 de la Ley Orgánica de Inhabilitaciones por Sapos Vende Patria luego de que una investigación interna concluyera que la ciudadana Machado apoyó abiertamente al imperio español en el año 1810. En segundo lugar, porque Chavez le dijo que ‘águila no caza mosca’, inhabilitación automática por eso. En tercer lugar, porque es mujer y las mujeres son histéricas. Si no me creen pregúntele a la mujer mía, nojoda. Bueno ajá, en cuarto lugar, porque no posee el bigote de salsero reglamentario y obligatorio para poder ser candidato presidencial. En cuarto lugar, por haber incurri…” concluyó Brito mientras se quedaba dormido de la borrachera.