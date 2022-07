Policía de Qatar anuncia que disparará a matar a los futbolistas que se depilen las piernas

Cada vez son más las leyes y restricciones impuestas por Qatar en víspera del Mundial de Fútbol de este año. El día de hoy, la policía del país del medio oriente agregó una nueva prohibición: cualquier jugador de fútbol que se atreva a jugar sin pelos frondosos, cañones o con piel áspera en las piernas, será fusilado sin piedad.

“Los hombres de verdad no se afeitan las piernas, no es que seamos machistas y homofóbicos, pero también tienen que respetar nuestras creencias”, fue parte de la declaración del policía Nasser Abou, que mientras pensaba añadir como otra restricción no tener barba. “Los vellos y pelos son importantes para que el hombre se vea masculino, como un hombre de verdad, si quisiera gente sin pelos traería a la mismísima Dua Lipa a jugar al fútbol, no queremos niños, queremos hombres osos en el campo de fútbol. ¿Que le sudan los pelos? Mejor, eso es parte de ser un verdadero alfa, tampoco nos gusta que usen desodorante, de hecho acá el desodorante y las hojillas están prohibidas, el olor de un hombre debe ser tan fuerte como el de un baño de alguien que acaba de comer caraotas. ¡Eso sí es hombría!”, finalizó Abou quien le proponía a los jugadores lampiños hacerse trasplante de pelo en Turquía.