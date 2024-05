Influencer recomienda “el mejor local de hamburguesas” después de decir lo mismo de otros 87 locales

El reconocido influencer de redes sociales Juan Andrés López, mejor conocido como “JuanchiRecomienda77OficialReal” en Instagram o “JuanchiRecomienda777OficialRealRealEsteSí” en TikTok, quien se dedica a recomendar restaurantes, finalmente encontró “el mejor local de hamburguesas” de toda Caracas, después de haber dicho lo mismo de los últimos 87 locales de hamburguesa que recomendó en su perfil.

Hicimos que nuestro pasante subpagado transcribiera a mano el último reel de “Juanchi”, donde relató su experiencia probando la comida del local: “Me encuentro literalmente en el mejor local de hamburguesas de literalmente toda Caracas, literal. Se llama Black Burger&Grill Gourmet Restro Bar&Lounge y Tapas. La verdad es que no es cualquier local, mi gente, porque desde que te estacionas en el exclusivo sitio de parking por $25 el minuto puedes empezar a vivir la experiencia premium. El local está decorado con una hermosa pared de grama artificial y luces de neón exclusivas de Pinterest, mesas de madera y los mesoneros están todos uniformados con sus espectaculares guantes negros 100% gourmet. La hamburguesa tenía la carne más jugosa, estaba divina, me encantó, y las papas fritas estaban hechas de papa, una locura gastronómica la verdad, lo recomiendo totalmente porque ellos me pagaron más que los otros restaurantes”, explicó Juanchi en su honesta reseña de un local que probablemente va a quebrar en dos meses.