HISTÓRICO: PNB pone una multa

En un hecho aún más impresionante e histórico que la batalla de Carabobo, la firma del acta de Independencia y la reunión de Chino y Nacho, ocurrió esta tarde. El oficial Jefferson José Collazo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) decidió no matraquear a un ciudadano que se encontraba manejando bajo los efectos del chimó artesanal, en cambio realizó el procedimiento adecuado y le puso una multa, según fuentes extraoficiales, la primera en la historia del municipio Baruta.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a pie al lugar de los hechos, donde obtuvo las declaraciones del oficial Collazo, quien expresó: “Buenos días, estimado ciudadano. Me contenta que este tipo de actos también sean noticia, porque no me parece correcto que los medios de comunicación como tal sólo se enfoquen en los aspectos negativos de la institución como te me vendrían siendo las extorsiones, los secuestros y ejecuciones extrajudiciales, entre otros como tal. La verdad es que yo siempre trato de hacer lo correcto, por eso luego de detener al individuo que manejaba un vehículo del tipo Corsa tuneado en esta alcabala improvisada, noté que se encontraba en un estado físico mental de agüevoneamiento como tal, por lo que luego de un estricto procedimiento del tipo interrogatorio, el cual te me viene consistiendo en caerle a cachetadas al sospechoso hasta que me diga lo que yo considere que es la verdad como tal, y una vez confirmado que no tenía en su posesión acceso a ninguna cuenta del tipo Zelle, procedí a redactarle su respectiva multa como tal de manera completamente legal, por un monto total de 10 unidades tributarias”, concluyó Collazo, mientras le pedía $50 a nuestro pasante subpagado para no llevarlo preso por el delito de chismoso.