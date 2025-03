¿Te enteraste de estas noticias?

Actualmente existen más de un millón de aplicaciones disponibles para descargar en la App Store, pero seamos honestos: la mayoría no cumplen con lo que prometen. Muchas de ellas solo intentan sacarte dinero cada 30 segundos, están llenas de publicidad y terminan ocupando más espacio en tu teléfono que esas fotos de tu ex (¡que aún no terminas de borrar!).