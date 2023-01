Chama incursiona en un detox de redes sociales porque no tiene bolívares para recargar saldo

A veces, lo más importante de nuestro existir en el mundo no son las banalidades que pueden surgir de discusiones estériles de redes sociales o de mirar con envidia el perfil de Instagram de esa modelo que tiene una vida perfecta porque es un secreto a voces que es prepago de profesión. Sin embargo, una vuelta de tuercas enfocada a una visión desapegada de la vida metafísica a la vida terrenal puede darse por las circunstancias más aleatorias, como es el caso de Marialejandra Rincón, una joven de 23 años residenciada en Carúpano, quién decidió hacer una desintoxicación total de internet, solo porque no tenía bolívares para recargar saldo.

Rincón, mejor conocida por sus amigas como ‘Mariale’ o ‘la hippie de mierda esa’, ofreció detalles a nuestra redacción del concepto de lo que ella cree como: ‘una total desconexión de esas energías informáticas que no importan, pues debemos centrar nuestro enfoque en lo que de verdad nos rodea, como la naturaleza, la sonrisa de un niño o la enfermedad terminal de su abuelo’. «Oye, yo recomiendo a todos los jóvenes como yo, salir de ese loop de la web. Enfóquense en la brisa marina, en los sonidos de los animales, en el calor de los rayos de sol, en lo mucho que podría durar la batería del iPhone si no revisas Instagram cada quince segundos. Ahora que vivo una vida totalmente offline, sin hatewatch, sin engagement, sin la ladilla de tener notifications a cada rato, me siento tan bien como cuando me regalaron mi primer carro después de mi choque. La verdad es que vivir una vida sin preocupaciones digitales es lo mejor, yo se lo recomiendo a todo el mundo», finalizaba Rincón minutos antes de pedirle la clave del WiFi a su vecino para montar una foto en traje de baño con un escrito donde pide a algún seguidor que le recargue saldo.