Capriles hace alianza con Rosales para sumar un total de 2 votos entre ambos

En una alianza estratégica que desafía todas los concepciones preexistentes sobre la política venezolana, el gobernador del Zulia y ex candidato presidencial, Manuel Rosales, se juntó con el exgobernador de Miranda y excandidato presidencial, Capriles Radonski, para fusionar su basta experiencia fracasando en elecciones y recolectar la abrumante suma de 2 votos en las primarias de la oposición venezolana.

Esta estrategia creada por las mentes más brillantes de la política latinoamericana consistirá en hacer exactamente lo mismo de siempre pero agarrados de las manos y con más prendas tricolor que nunca, así lo confirmó el candidato, flaco y adicto al Ávila, Henrique Capriles: “Esta vez no nos van a jugar quiquirigüiqui compadre, ya hablé con Manuel y está más que preparado para hilar hasta 3 oraciones con coherencia seguidas, mientras por otro lado yo estaré puliendo mis ollas y hablando paja de María Corina para llegar a un objetivo común: al menos 2 votos de algunas señoras que todavía no estén lo suficientemente decepcionadas. Pero eso no es todo, porque Rosales me dió un poquito de jabón y WikiWiki para poner mis gorras a valer como en mi época de oro donde tampoco hice nada pero aunque sea me querían”, aseguró Radonski que lo único que tiene a su favor es que él al menos no es Maduro.