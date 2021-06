Alcalde hace entrega de saldo para el celular del ambulatorio... ya coño no podemos seguir con estos titulares porque se convierten en realidad

El día de hoy, el alcalde del municipio este… ya va. Ya va. Dame un pelo.

¡Tú me tienes que estar jodiendo! ¿Esta vaina es verdad? ¡¿Este tipo hizo un acto para entregar saldo al celular de un ambulatorio?! ¡Coño, vale, ya basta de verdad! Cada vez que pensamos «ahora sí, nos fuimos de locos con este titular, no existe manera posible de que en este mundo esto pase, ni siquiera en esa otra dimensión donde Capriles ganó las elecciones del 2008» se termina convirtiendo en realidad. ¿Es un regalo o un castigo? ¡Es que no puede ser! Cuando pensamos que ya el gobierno y sus afiliados llegaron a un nivel máximo de malditismo, se superan a ellos mismos y superan a nuestros titulares. ¡Parece a propósito! ¿Hasta cuándo? Íbamos a hacer un chiste de que un alcalde hace una entrega oficial de saldo para un celular de un ambulatorio pero ya es demasiado real, justo mientras la escribíamos vemos que una alcaldesa hizo entrega de una cavita de anime toda chimba y aplastada para vacunas. Es que si hubiésemos hecho ese chiste y lo hubiésemos publicado sin el logo del Chigüire, un 99.69% de las señoras de El Cafetal iban a pensar que es una noticia de verdad. Y no las culpamos. ¡Es que es insólito! Cada vez los miembros del gobierno son más corruptos, más malandros y más… bueno, ustedes saben. Y en la otra acera la misma vaina; no es que la oposición sea un grupo de ángeles de Dios, pero mientras pierden las horas y los días y los meses y los años buscando desesperadamente volver a ser relevantes, volver a dar pie con bola, seguimos todos con el agua al cuello. Y subiendo. Y ojo, el agua esta de Hidrocapital, que ya todos sabemos que no es la más sana del mundo.