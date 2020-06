Coronavirus desiste de entrar a Municipio Libertador para no ser matraqueado en alcabala

La cuarentena radical anunciada por el gobierno para los municipios más afectados por el coronavirus ya comenzó a dar muestras de su efectividad. Fuentes allegadas al Covid-19 revelaron que el virus está renuente a entrar directo a Caracas por miedo a ser matraqueado por las alcabalas situadas por las autoridades.

El Covid-19 accedió a emitir declaraciones con la condición de que su entrevistador fuese el pasante subpagado y que no usara ningún tipo de traje protector: “No vale, ni de vaina paso para Libertador, a mis las alcabalas de las FAES me dan más miedo que viajar en un avión de Láser. El gobierno la supo jugar para que yo no entrara en ningún municipio, porque puso alcabalas en todos lados y yo no tengo salvoconducto ni ningún documento para pasar, o sea, yo soy matraqueo fácil. Imagínate que yo pase por una alcabala de esas, tendría que estar ahí y calarme el sermón de los pacos que te dicen que no te están matraqueando si no que tu estás dando pa’l fresco y pa’ la cloroquina. O que me siembren otras cepas de enfermedades y me amenacen con llevarme al Helicoide, por terrorista biológico o esas cosas que ellos se inventan. Así que no invento y mejor me quedo por aquí o me voy de Venezuela, ya esa pobre gente con Maduro tiene”, afirmó el Covid-19 mientras se despedía de nuestro pasante con un beso en el cachete.