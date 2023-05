BUENAS NOTICIAS: Ingenieros de Corpoelec regresan de Colombia con dos Power Banks cargados

Venezuela avanza camino a convertirse en un país potencia, y es que los tiempos de racionamiento eléctrico, apagones y bajones que fundían hasta al Satisfyer más moderno quedarán en el pasado. Según la estatal de energía eléctrica y venta de pollo, Corpoelec, el día de hoy arribaron al país desde Colombia, un grupo de sus más hábiles ingenieros con un total de 2 powerbanks cargados casi en su totalidad (uno con 77%) para surtir al país de energía eléctrica.

Joan Valenzuela, líder del grupo de ingenieros y el único trabajador de Corpoelec con un título de una universidad de verdad, comentó a la prensa: “Vinimos a sacar al país adelante, porque con los casi 10 mil miliamperios de estos powerbanks vamos a cargar los teléfonos de la alta gerencia, mandar 2 correos y capaz hasta cargar el vape de mi sobrino. Jamás en mis 23 años en la empresa había visto tanto poder junto, hoy por fin, gracias al esfuerzo de mi presidente oblea, Nicolás Maduro, podemos decir que estamos haciendo revolución energética. Pero eso no es todo, ya mandé a mi asistente a que me comprara por Amazon un paquete de pilas AA que irá destinado a surtir a todo el oriente del país con 2 segundos de electricidad, eso sí, racionada durante los próximos 36 meses porque andamos en guerra económica. Y mi gente de Maracaibo, que no cunda el pánico, que a ustedes también les va a tocar una buena tajada de esta electricidad, ya que en el Duty Free de Bogotá les compré esta linternita que venía en combo con un termo de Diomedes Díaz, entonces se las voy a mandar para que se la turnen, pero no se equivoquen que el termo es mío”, aseguró Valenzuela antes de robarse el cobre de los cables del micrófono de uno de los periodistas.