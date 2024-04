Zara factura 360 mil dólares en su primer día en Venezuela con la venta de un pantalón

La tienda de ropa, accesorios y charcutería, Zara, reabrió sus puertas en Venezuela, causando furor en la población, quienes llegaban a grabar videos y manosear la ropa para luego irse valorando un poco más lo que ya tienen en casa. Sin embargo, un valiente señor con el poder adquisitivo de 23 millones de venezolanos juntos y un apellido difícil de pronunciar decidió pagar 1 pantalón, haciendo que la tienda facturara $360.000 en su día de apertura.

Luego de contratar 2 escoltas para su pantalón, Augusto Bernardinini anunció la adquisición ante las cámaras, con la que espera impulsar la economía nacional: “Esta puede que sea la inversión más grande que se ha hecho en el país desde que decidí comer sushi en la tarde. Yo no pido regular los precios porque así es que quebraron un montón de tiendas, creo en el libre mercado y en decirle a los vendedores que se metan su ropa por el culo, pero decidí hacer una excepción y por eso compré los pantaloncitos que a duras penas pude costear, que luego mi esposa buscó en internet y resulta que en Madrid los venden en 30 euros, pero lo entiendo, porque seguro a los empleados de la tienda les pagan sueldos más altos que los de Europa. Al final yo esto no lo compré por mí, sino para que Amancio Ortega pueda seguir dándole el pan de cada día a sus niños esclavos en China” concluyó el dueño de unos cómodos joggers caros antes de que alguien lo humillara por no poder costear marcas de lujo como Dior, Fendi o la marca de alguna señora que explota indígenas en Delta Amacuro.