Abuela reporta pérdida de 3 toneladas de arepas luego de que su nieto cancelara la visita

La señora Mabel Campana, abuela de 7 niños, reportó esta tarde que se había visto en la obligación de botar alrededor de 3 toneladas de arepas que tenía listas, luego de que recibiera la noticia que su nieto —que le había prometido ir a verla hoy— tenía que suspender su visita. Lo más triste es que la abuela Mabel hasta había cancelado su partida de canastón para poder dedicarse a atender a su nieto.

Después de ofrecernos 35 arepas de almuerzo, logramos hablar con la señora Mabel: “Mi muchachito me desertó. Así empiezan. Te emocionan toda, te dicen que van a verte y traerte visita y el asunto. Y a última hora te cancelan. Igualito que su papá, el carajito ese. Tuve que botar todas las arepas que había hecho. Yo sé que ese muchacho come y come y come, así que hice tres mil kilos de arepa. Le había sacado todos los rellenos también; queso de mano, queso amarillo, queso blanco duro, blanco suave, blanco semi duro, caraota, carne mechada… ¡Hasta hice carne mechada! ¿Sabes el trabajón que eso da? ¿Y para qué? ¡Así te pagan, carajo; como decía mi mamá, que Dios la tenga en su gloria: ‘¡cría cuervos!’ Te podrás imaginar cómo me quedaron las manos después de tanto amasar. La próxima vez que venga tan solo haré 1 tonelada, no vaya a ser que me cancele a última hora también” expresó molesta la abuela Mabel, quien luego nos invitó a rezar el rosario con su grupo del edificio.