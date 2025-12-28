Domingüire No. 352: Año Nuevo

¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa / que ya tienes tus maletas preparadas / Porque estás viejo porque no tienes portada?

2025 se nos va en un abrir y cerrar de ojos y a pesar de haber sido una porquería de año, le cedemos la portada de Domingüire, la revista más robada en los kioskos de Zaraza. Domingüire cierra el año con broche de latón —lo único que podemos pagar— lleno de los mejores deseos por 2026, un año que esperamos esté lleno de prosperidad, real parejo y buenas celebridades para presumir en esta revista. En esta edición te traemos una lista con todas las cosas que puedes hacer en vez de acompañar a tu tía a dar la vuelta con una maleta y una artículo especial con nuestros tips de primeros auxilios para cuando tu tío borracho se vuele un pie con un cohetón.

¡Empieza el año con buen pie —algo que tu tío no podrá decir— y compra ya tu Domingüire por delivery para arruinarle los días de fiesta a tu motorizado más cercano!