Hugo Carvajal revela que el chavismo financió la creación de la Malta Kolita

Este jueves el exdirector de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, detenido en España por la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos, reveló que uno de los secretos más oscuros que ocultó el chavismo fue financiar la creación de la Malta Kolita. Por si esto no fuera suficiente, Carvajal también agregó que el Gobierno bolivariano financió otras cosas horribles, como la muerte de Marley en “Marley y Yo”.

“Sin duda lo peor que pudo haber hecho el gobierno del presidente Chávez fue financiar la creación de algo tan asqueroso y malo para la humanidad como la Malta Kolita… ¿Empobrecer a todo un país, llevarlo al caos y tener la peor crisis migratoria de la región? Eso fue malo, sin duda; pero no es tan fuerte comparado con lo de la Malta, si se ponen a ver”, fueron algunas de las palabras de Hugo Carvajal, mientras le hacía ojitos a la jueza para ver si no lo extraditan por 1 semana más: “Mire, yo sé que hice cosas horribles en su momento. Yo no quería, fui parte de algunas torturas, alguna violadita de derechos humanos aquí o allá, pero eso sí: si hay algo que me llena de orgullo fue que supe decir que no cuando me preguntaron si estaba de acuerdo a hacer algo tan vomitivo como una malta con sabor a kolita. Conmigo no cuentan para esa. No me sumé a este crimen de lesa humanidad. Yo hice cosas espantosas, pero todos los humanos tenemos un límite y este fue el mío”, finalizó Carvajal mientras pensaba de qué otro país podía hablar para que le den un tiempo más sin extraditarlo.