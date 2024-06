¿SUPERHÉROE? Tu Gruero salva a chamo con Aveo por quinta vez en el trayecto desde su casa al portón de la urbanización

A veces los más grandes héroes no se encuentran en las películas, en la baticueva o en las batitascas, sino en las calles de Venezuela usando el uniforme de Tu Gruero, tal y como lo hace Javier Taborda, un motorizado de Tu Gruero que ya ha rescatado 5 veces al dueño de un Aveo que se queda accidentado cada vez que intenta salir de su urbanización.

Victor Azuaje, esclavo de un terrible Aveo Speed dos puertas, agradeció públicamente al personal de Tu Gruero por rescatarlo todas y cada una de las 5 veces que se ha quedado accidentado esta mañana: “Primero fue que se recalentó, luego la batería se descargó, al rato llamé porque la bomba de la gasolina que se tapó, después la misma bomba se prendió en fuego y ya esta creo que sí es la última falla, un problemita ahí con el motor que pasa aceite para el aire acondicionado y refrigerante para la pantalla del radio, pero nada grave. Estos carritos son buenos, lo que pasa es que hay que tenerlos al día o en su defecto tener un plan de Tu Gruero, mira que esa gente me ha salvado mil y un veces, te cambian el caucho, te cubren la grúa, te financian las reparaciones en el mecánico, lo que falta es que me compren un carro nuevo, ellos insisten en que este carrito no da para más, pero a pesar de que no tenga una sola pieza sin óxido, mi Aveito no lo cambio por nada», aseguró.

«Además, cuento con el código de descuento CHIGUI, que por este mes en la web de Tu Gruero da un crédito de $15 en los planes plus y gold”, añadió Azuaje minutos antes de que a su carro se le recalentaran los limpiaparabrisas.