La empresa estatal dedicada a la extracción petrolífera y venta de aceite por bulto, Petróleos y Derrames de Venezuela (PDVSA) anunció un nuevo proyecto que tiene como objetivo aumentar el número de turistas lo suficientemente psicóticos como para visitar el país. Se trata de una iniciativa que combina las enormes reservas petroleras del país junto a las hermosas playas del Parque Nacional Morrocoy, creando así el increíble atractivo turístico de las reservas de petróleo en las playas más bellas del mundo.

Pedro Tellechea, presidente de PDVSA, ministro de petróleo y futuro Tareck El Aissami, explicó los detalles de esta nueva actividad expansiva de PDVSA en una rueda de prensa:

“La Patria no descansa, caballero, no sólo tenemos las reservas de petróleo más grandes de la vía láctea, sino también las playas más preciosas y perfectas que alguien sin pasaporte puede visitar. Es por eso que ideamos este plan para aprovechar los recursos que construyó Bolívar con sus propias manos y los vamos a juntar para impulsar el turismo en un 500%. Ya la infraestructura está lista, todas las tuberías petroleras igual terminan en la playa desde hace años, lo que nos falta es lanzar nuestra campaña de marketing que nos convertirá en el destino número uno de la gente sin oficio de Greenpeace y Just Stop Oil, para que vengan y se tomen fotos en las reservas de petróleo más bellas del mundo en las playas más hermosas del mundo”, concluyó Tellechea, próximo huésped del Helicoide.