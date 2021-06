¡ESTAMOS SALVADOS! Gobierno anuncia que ya viene Arreaza en un taxi con 15 vacunas más

Esta tarde el gobierno de Nicolás Maduro hizo un anuncio que calmó un poco los nervios y la incertidumbre que siente el pueblo venezolano con respecto al plan de vacunación que, según ellos, ya está en una segunda fase. Desde Miraflores hicieron un llamado al pueblo a no entrar en pánico, pues el canciller Jorge Arreaza se encuentra en camino desde Cuba a Venezuela en un taxi donde trae 15 ampollas de Abdala metidas en una cavita de anime con hielo seco. ¡Más que suficiente!

El pronunciamiento de Maduro hizo énfasis en el sacrificio que asumió Arreaza para traer los insumos necesarios para proseguir con “el plan” de vacunación: “Amigos, pueblo bolivariano, dóciles venezolanos y venezolanas. No se crean que yo no sé qué pasa en el país, ah. Yo tengo Twitter —por cierto, deberían seguirme, o les mando el Sebin a sus casas. ¿Ves, Cilia? ¡Tenías razón, no se rieron!— Es mentira, por cierto, ah. Ajá, les venía diciendo, yo he leído los twitter, veo los trendin topping que salen y veo que dicen que las vacunas se agotaron. ¿Cómo es eso, ah? ¿Que se agotaron? Si yo me vacuné tranquilito, ah. Pero para que no digan que no los quiero, ahí mismo mandé a nuestro compañero Arreaza que está por ahí, creo que en Cuba a que se viniera en el primer taxi que encontrara y que se trajera unas quince ampollitas. Lo que yo hago por ustedes, vale. Así que no se preocupen, que en un día de estos por aquí cercanos llega nuestro Canciller y yo mismo les pongo su inyección, para que vean que me importan muchísimo, ah”, concluyó Maduro, mientras Arreaza tomaba su quinta siesta del día en Caracas.