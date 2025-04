Blusa blanca pasa a la clandestinidad tras ser asociada con la oposición

La preocupación crece en Venezuela por las amenazas dirigidas a una blusa blanca que fue acusada de opositora luego de que Nicolás Maduro asegurara que un chavista jamás usaría una prenda tan libertaria y que ordenó capturarla, por lo que la hermosa blusa ha pasado a la clandestinidad para resguardar su vida.

Se reveló que, después de las declaraciones y baile de salsa en su contra, la blusa huyó de su residencia y publicó declaraciones en sus redes sociales: “Pensar diferente a las prendas del chavismo no es un delito, pero como yo no estoy manchada de grasa de tequeños trufados me quieren ver caer. Las blusas blancas somos un símbolo de resiliencia, de rebeldía y de las mamás sifrinas. Y ante los ataques de quienes ostentan el poder porque no soportan que no me hagan en tala XXXXXXXXL voy a tener que pasar a la clandestinidad, pero eso no significa que dejaré de lucir blanca, radiante y sin arepas, seguiremos trabajando por la liberación de Venezuela desde donde estemos. Y a ustedes, esbirros de la dictadura, pónganse la mano en la mancha de salsa rosada de sus guayaberas y entiendan que esta lucha también es para que más nunca tengan que lavar los interiores con jabón azul en el lavamanos del comando” concluyó la blusa acusada de 60 tipos de terrorismo recién inventados por el PSUV.