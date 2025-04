Apagón venezolano emigra a Europa huyendo de Corpoelec

Nuevamente la crisis eléctrica del Corpoelec de Nicolás Maduro desplaza más venezolanos, y esta vez le tocó a uno de los miles de apagones que habitan el territorio nacional quien se vió forzado a huir a España, Portugal y el sur de Francia en busca de una mejor vida alejado de la explotación.



Con el corazón en mil pedazos y una maleta vieja de 20 kilos llena de recuerdos, protectores quemados y sueños Apagonyel Gutiérrez, un joven apagón de Barinas, contó su llegada al viejo continente: “Allá en Venezuela me tenían trabajando 8, 12 y hasta 48 horas dependiendo de la época, ya yo no podía soportar tanta explotación por un mísero sueldo mínimo que no me alcanza ni para un powerbank. De verdad que aquí en Europa estoy mucho mejor, tenía tiempo que no veía a la gente alarmada por mi llegada, en mi país ya se habían acostumbrado y ni un gritico sacaba. También me fui porque uno no puede quedarse estancado en el tiempo esperando que se dejen de robar los recursos y el país cambie para uno poder descansar al menos un año, al principio capaz no tenga tanta chamba pero mi primo Derwick me va a recibir y yo sé que voy a prosperar”, concluyó Apagonyel mientras fundía su primer carro eléctrico.