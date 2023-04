Millonario ingresa a clínica caraqueña con pierna rota y sale siendo un indigente muy saludable

Tener seguro de vida en Venezuela es cómo conseguir un alquiler sin que pidan como requisito 200 meses de depósito: imposible. Esta es la historia de Manuel Bellavista, un joven que se fracturó la pierna jugando pádel y terminó en emergencias de una clínica privada, lo bueno es que actualmente Manuel se encuentra muy saludable, lo malo es que ahora es un indigente porque tuvo que vender todas sus pertenencias para pagar su intervención médica.

“¿En qué momento la clínica se puso tan costosa, bro?”, fueron las primeras palabras de Manuel Bellavista justo después de despertarse sin ropa y anestesiado en una cama sin colchón, mientras trataba de entender su nueva vida: “Sólo tenía la pierna rota, pues, como eso va a salir tan costoso, de paso estuve nada mas 4 horas en la clínica, ni siquiera mi viaje a Dubai en el mejor hotel salió tan caro. Qué tristeza no haber pagado seguro antes, pero tú sabes cómo son los seguros, te dejan mucho rato esperando y yo tengo una agenda muy ocupada por eso prefiero pagar en cash. No me preocupo mucho por mi situación actual, aunque parezco un estudiante de 2do semestre en este momento, papi me va a ayudar a recuperarme”, finalizó Bellavista mientras pedía un teléfono prestado para pedirle a su papá que le transfiriera una pequeña mesada de $20.000