Esta semana llegó la tragedia al hogar –un anexo de 15 metros cuadrados– de Andrea García y David Castillo, una joven pareja veinteañeros que pretendía tener un futuro juntos. La joven descubrió que la infidelidad se interpuso entre ambos cuando, milagrosamente, el joven David fue al baño sin llevarse el teléfono, por lo que su amada “paquetico de maseca” aprovechó la oportunidad para revisarle las redes sociales, donde al mejor estilo de “el que busca encuentra” descubrió que el amor de su vida le estaba siendo infiel escribiéndole mensajes de “te amo” a Lionel Messi en Instagram.

Entre lágrimas, la joven le explicó a nuestro pasante subpagado lo sucedido más en detalle: “No puedo creer que me fuera infiel mentalmente con ese enano hormonado. Jamás le había entregado mi corazón a alguien de esta manera, incluso le dije que era el chicle de mi Batibati, ¿Y PARA QUÉ? De paso intentó hacerme gaslighting diciendo que es porque ganó la copa del mundo, ¿entonces como yo no gané un coño no merezco amor? Desgraciado, infiel, perro mujeriego, ¡te odio, te odio, te odio, te odio! Pero ya no me importa nada, es más David Euclides Castillo, ¿sabes qué? Me cogí a tu primo. Así es, me lo cogí más de una vez, y en tu Corsa, para que sepas que por eso es que se te empezó a dañar todas las semanas, no por culpa de ninguna gasolina piche ni nada de eso. Fui yoooooo, infiel asqueroso”, concluyó García, mientras hacía maletas y se robaba la play3 de Castillo.