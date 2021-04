Comerciante rechaza dólar en efectivo por estar sospechosamente en buen estado

Esta tarde Edwin Casino, el cajero de turno del bodegón EZ WallMarket, rechazó un billete de 1 dólar con el cual un cliente pretendía pagar una compra. Según Casino, ya que el cliente le entregara el billete pequeño levantó sospechas, y más aún cuando el mismo se encuentra en perfectas condiciones.

Hablamos con Casino después de que mandara a un cliente a comprar algo más para llegar a los 20 porque no tiene cambio: “No, vale. ¿Te imaginas que yo hubiese aceptado ese billete de 1? ¡Creo que me despiden por gafo! Llegó un joven aquí a comprar y hubo muchos comportamientos sospechosos que me prendieron las alarmas, y a estar alerta pendiente perro caliente. Primero, llegó aquí y dijo ‘buenas tardes’. ¿Qué clase de joven dice esas cosas? Ya de entrada me pareció raro. Luego, se echó desinfectante. Sin que nadie le dijera nada. Como si de verdad se estuviera cuidando, pues. Ahí ya empecé a pelar el ojo. Pero lo que vino después… ¡Dios mío, habrá pensado que nací ayer! Llegó a la caja a pagar… y tenía el monto exacto. Me quería pagar con un billete de 1 dólar. ¡Será pendejo él! Yo sé que ese billete casi ni existe, está en peligro de extinción. ¡Y para colmo, estaba perfecto! Como recién impreso, sin rayas, huecos, marcas de estar doblado. Nada. Ya era muy sospechoso todo, se lo tuve que rechazar. ¡No, qué va! ¿A ver si después me viene el jefe con un peo porque acepté un billete falso?”, declaró Casino, ignorando por completo que ha recibido decenas de billetes de 100 falsos sin darse cuenta.