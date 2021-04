Buffet del Hotel Humboldt comienza a servir arepas Supreme

A partir de hoy el Hotel Humboldt, sede de las mejores vistas de Caracas y del mejor diseño interior que el lavado de dinero puede comprar, ofrecerá en su exquisito y variado buffet de desayuno arepas marca Supreme, rellenas de queso manchego, jamón serrano y unas humildes hojuelas de oro.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a subir —caminando— al hotel Humboldt para conversar con Armando Lores, chef principal del Hotel y creador de la ingeniosa versión Supreme de nuestra arepa: “El jefe me mandó a hacer gastronomía que podría requerir más gastos de importación o de manufactura. Me encanta trabajar con él porque no me pone límites. Le sugerí una arepa hecha en una casa de lujo, y coincidimos en que la mejor empresa para hacerla por un precio exagerado sería Supreme. Esa gente vende hasta ladrillos en miles de dólares. Así que hablamos directamente con la compañía americana para que fabricara arepas, les pusiera su logo y nos la vendiera por aproximadamente mil quinientos dólares cada una. Esto le salía buenísimo a mi jefe y a mí, porque ya no tengo que tener las manos todas masacotúas, ¿me entiendes? Y nada, le dimos play y empecé a traer jamón desde España con denominación de origen, el queso manchego directo desde La Mancha, trufa blanca de Italia, hojillas de oro de Francia. Le pasé esas facturas al jefe y él estaba encantado. Por mí, brutal. Amo la gastronomía exquisita”, comentó Lores, quien luego fue visto comiéndose una arepa Supreme con margarina y Dalvito.