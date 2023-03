Oposición dispondrá de 49 millones de dólares para un compartir

La Comisión Delegada Legislativa –órgano que la oposición y Estados Unidos reconocen como la Asamblea Nacional legítima del país– aprobó un presupuesto de funcionamiento de 49.387.876 dólares con 143 bolívares y 17 kilos de jamón de pavo para un gran compartir en defensa de la democracia. Estos recursos son parte del presupuesto del «Fondo Para la Liberación de Venezuela Final Esta Vez Sí De Verdad» que a su vez incluye bonos a activistas de partidos políticos de oposición, quienes se dividieron las responsabilidades para traer servilletas, platos plásticos, el karaoke, los refrescos y pasapalos para todos.

Gustavo Marcano, en representación del Consejo de Administración y Protección de Activos, explicó más en detalle el manejo de estos recursos que le pertenecen a todos los Venezolanos: “Como dirigentes de oposición también nos merecemos un descansito, vale. Tanto trabajar y trabajar haciendo esos lives de Instagram para tumbar a Maduro cansa. Y no crean que los colegas que eligieron hacer sus negocios con el régimen la tienen más fácil, ahí están sudando frío porque no saben si el día de mañana los meten presos injustamente por corruptos, aunque lo sean, pero es injusto que sólo los metan presos a ellos, pues. De igual manera, es importantísimo destacar que los recursos de este presupuesto pertenecen al Banco Central de Venezuela y están en una cuenta bajo custodia de la Reserva Federal de Estados Unidos a la que no tiene acceso Maduro, que seguro se los robaría, pero nosotros sí tenemos acceso, lo que básicamente los hace nuestros porque igual esa plata ahí guardada se está devaluando. Como soy generoso, les digo de una vez que las féminas que deseen luchar por la democracia participando en este compartir me pueden escribir al WhatsApp”, concluyó Marcano, mientras repartía tarjetas de presentación bañadas en colonia rendida con agua.