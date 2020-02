Bodegón sin vuelto ofrece cucharada de Nutella a cliente

Hoy en día, más de la mitad de las ventas en Venezuela se están haciendo con divisas, cosa que resulta muy beneficiosa para los bodegones que han surgido en las principales ciudades del país tan rápido como piojos en un salón de segundo grado. Sin embargo, la falta de dólares en efectivo ha hecho que estos empresarios busquen maneras alternativas de dar vuelto. Hoy, la señora Luisa de Abreu consiguió un innovadora forma de cumplir con su clientela, al ofrecer una cucharada de Nutella como vuelto en su bodegón ubicado en la ciudad de Caracas.

Antonio Suárez fue el primer cliente en entrar esta mañana al local GuolMarty en el municipio Baruta. Fue a realizar sus típicas compras: vodka marca Gucci, Pringles sabor a caviar y una esponja nueva. Sin embargo, al momento de pagar, Antonio solo tenía billetes de 100 para su compra de 2.666$. Tomamos las declaraciones de la dueña de Abreu, quien afirmó: “Yo le dije, ‘chamo, no tengo vuelto, de hecho no ningún billete, ¿no te quieres llevar algo más, unas ostras trufadas, para llegar a los 3.000?’ Pero me dijo que no, que eso era para lo que le alcanzaba hoy. Entonces me quedé viendo un rato para ver qué tenía de sobra en el bodegón, para darle al señor que no se veía sospechoso en lo absoluto. Fue una visión clara: Nutella. Le quite el sello ese dorado, le metí un cucharazo y se lo ofrecí. Temía que Antonio me dijera que no, pero empezó a salivar más que un perro y casi me arranca la cuchara de la mano”.