Chamo no saca a descongelar el pollo intencionalmente para que su mamá pida delivery

A pesar de saber que podía perder su herencia —Un Twingo y dos helechos, uno de ellos medio seco— el joven Alejandro Vásquez se jugó hoy el todo por el todo: no dudó un segundo en intencionalmente dejar el pollo en el congelador para que su mamá no tuviera otra opción que pedir una promo de Pedidos Ya.

Sabiendo que gracias al tamaño de la promo sus chances de comer gratis aumentaban considerablemente, nuestro pasante subpagado acudió con gusto a cubrir esta entrevista con Vásquez: “Bueno, sí, lo admito: no saqué el pollo del congelador a propósito. ¿Y sabes qué? ¡No me arrepiento de nada! Mi mamá todavía no sabe que lo hice intencionalmente, pero creo que puede tener una idea, porque ese ‘se me olvidó’ ya se lo he dicho como 4 veces en menos de una semana. Lo reconozco: soy adicto al delivery. Adicto. Lo mejor que puede hacer es aceptarme con mis defectos, ningún hijo es perfecto. Pero tampoco le hago daño a nadie. ¿Qué prefiere ella, que me vaya de rumba o me quede aquí comiéndome unas promos de Pedidos Ya con el código CHIGUIPASANTE —solo disponible para usuarios nuevos— mientras juego Call Of Duty? ¡Ahí se la dejo!” aseguró Vásquez, mientras le brindaba una papita frita a nuestro pasante.