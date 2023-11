Malas noticias para los empleados de las oficinas del Ministerio para el Poder Popular para Fastidiar La Vida De Los Venezolanos, ubicado en el oeste de la capital. A través de un mensaje en el grupo de WhatsApp “Camaradas Navideños 2023” se informó a los trabajadores que la dinámica navideña de “regalo robado” de este año quedaba suspendida porque el día anterior se habían robado los regalos en la oficina.

Gladys Oropeza, jefa del departamento de Recursos Humanos y vendedora de Avon cuando está echando carro, aprovechó para anunciar ante los medios la suspensión del evento más esperado por los funcionarios públicos: “Camaradas, camarados y camarades, hijos e hijes de la Patria de Bolívar y Chávez. Lamento informar que el regalo robado de este año está suspendido porque unos amigos de lo ajeno ya se robaron los regalos de todas y todos. No parece que es suficiente que tengan computadoras de la oficina en su casa, o que sean unos expertos en desviar fondos del erario público a sus cuentas en el extranjero, o que solo trabajen treinta minutos todos los días, también se tienen que robar los regalos que con mucho sacrificio y un sencillito que teníamos en el bolsillo compramos todos. Además de arruinar el evento para sus compañeres honestos que nada más roban recursos estatales, también dejaron un desastre bajo el arbolito de 15 centímetros que tanto esfuerzo me tocó armar, eso no tiene nombre señores”, aseguró Oropeza minutos antes de pedir que para la próxima el mínimo del amigo secreto sea de una 4Runner.