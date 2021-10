Gatorade lanza su línea de chimó para beisbolistas

Ya comenzó la nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2021-2022, y la marca de bebidas energizantes, Gatorade, aprovechó la actual campaña de la “pelota caribe” para sacar su propia línea de tabaco masticable con electrolitos y penetrar en el mercado de los fanáticos del beisbol venezolano.

Nuestro pasante subpagado entrevistó a uno de los jugadores insignia de esta nueva marca de chimó, el pelotero, José Álvarez, pitcher de los Leones del Caracas, quién compartió su experiencia con el primer chimó de alta hidratación: “Primero que nada, quiero agradecer a Dios padre que me mira desde arriba, también gracias a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos de la infancia y a mi padrino que no recuerdo. Segundo que nada, bueno, te digo algo hermano, yo pensé que no había marca mejor que la del El Tigrito, pero el chimó de Gatorade me dejó 100% sorprendido. Tiene una textura y un color más agradable sabe como a patilla, y además ya con dos mascaditas en vez de ganas de vomitar lo que te da es ganas de seguir corriendo porque estás hidratándote al mismo tiempo para seguir bebiendo en el campo, digo dando el cien por ciento para sacar el juego de pelota adelante”, sentenció Álvarez mientras honraba el número de un beisbolista que fue retirado por haber muerto de cirrosis.