Primo de Leopoldo que le prestó el sofá espera que solo se quede una semana

Germán López, venezolano residente en Madrid y primo de Leopoldo López, se mostró preocupado por la promesa del opositor y expreso político —recién llegado a España— de que estaría solamente “una semana” en su sofá; y espera fervientemente que no le termine pasando lo mismo que le pasó a la embajada de España en Caracas.

Nuestro pasante logró conversar con Germán a través del chat, porque le daba pena que su primo lo escuchara hablando de esto: “Bueno mira, siempre es un gusto tener a un familiar en casa, pero no sé, me da un poco de miedo que Leopoldo se quede aquí más rato de lo que acordamos; mira lo que le pasó a esa pobre gente de la embajada de España en Caracas. Ese 30 de abril todos pensábamos que Leopoldo iba a libertar Venezuela con unos militares y un guacal de cambures y pasó todo lo contrario, Leopoldo se tuvo que quedar en la embajada por un poco de tiempo y pues seguro fue incómodo. Además que Leopoldo es el invitado que te cae siempre de sorpresa y a la carrera, no te da ni chance de decirle que no, y además —aquí entre nos— ni un roncito o unos chocolates es capaz de traer. Y bueno… no sé, no voy pendiente de que agarre la casa para su base de operaciones, con una semana de ver American Ninja Warrior está bien. Y después está mi esposa, ella nunca ha sido muy amiga de recibir gente en la casa, aunque no se ha quejado de ver a Leopoldo haciendo abdominales en la sala. La cosa es que ella tampoco es tan fitness, o sea, aquí ni de vaina es que comemos con Whey Protein o vainas así, lo más sanito que comemos es un mancheguito o un jamón serrano. Yo no sé, espero que solamente sea una semana, aunque el dijo dizque ‘We Will Come Back’, ojalá que eso sea pronto”, finalizó Germán López mientras se tropezaba con una pesa en su sala.