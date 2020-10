Helicoide se transforma en la 2da ciudad más poblada de Venezuela

Durante la tarde de hoy, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó un censo en el Helicoide que permitió descubrir que en esa sede del Sebin conviven alrededor de tres millones de habitantes, la gran mayoría de ellos detenidos políticos, lo que convierte a esta estructura en la segunda ciudad más poblada del país, superada únicamente por Caracas.

En el recuento de individuos, el INE explicó que esta explosión demográfica se debe al gran trabajo de los funcionarios del Sebin. En palabras de uno de los directivos del organismo, que solicitó que su nombre permaneciera en el anonimato, porque descubrimos que no sabe sumar, este hecho sólo puede calificarse como otro éxito del gobierno de Maduro: “A nosotros nos regocija confirmar lo que extraoficialmente se sospechaba, que ya el Helicoide había sobrepasado a las principales ciudades del país, como Barquisimeto y Valencia; y bueno, otros lugares que no son tan importantes para el gobierno, como Maracaibo. Esto no hubiese sido posible sin la increíble gestión de los agentes del Sebin y el empeño que le ponen a traer gente a esta edificación. La más reciente adición, Roland Carreño, convierte también al Helicoide en el centro de población con más periodistas en todo el país. Pero no son solo periodistas los que abundan aquí, no: ¡hay de todo! Estudiantes, doctores, políticos, concejales, alcaldes, hasta vagos… ¡es una población bien diversa y pujante! El Helicoide ya se ha vuelto un sitio multicultural y diverso, donde todos conviven en tortura —digo, paz— como hermanos. Vienen de todas las partes del país a encontrarse en este hermoso lugar. No pudiera seguir creciendo más, no solo porque de verdad no hay más espacio, sino porque después Caracas se ve vacía y de ahí es donde su suman más personas. Ya todos se conocen aquí, esto es como un pañuelo, de verdad”, afirmó el funcionario del INE, el cual se niega a confirmar la cifra actual de kilos de carne que ingiere Maduro al día porque no existe una calculadora lo suficientemente avanzada en todo el país.