"Esa Sonia lo que está es buena", opina señor sobre problemas del vestuario de la Vinotinto Femenina

Luego del partido de la selección de fútbol femenina de Venezuela contra el combinado uruguayo, se desató una polémica en redes sociales por la exclusión de la jugadora Sonia O’Neill de la convocatoria. La centrocampista acusó a la seleccionadora Pamela Conti de favoritismo en la selección. Las opiniones no se hicieron esperar ante todo este revuelo como la del señor Julio Gutiérrez, experto en fútbol según su biografía de Instagram, quién emitió su curada opinión afirmando que “esa Sonia O’Neill lo que está es buena, papá”.

A los varios off-side del partido Venezuela-Uruguay se le sumó esta opinión totalmente fuera de lugar de Gutiérrez, quien sigue convencido de que está aportando algo útil a la conversación, expresó: “A esa Sonia yo le doy permiso de ir al banco las veces que le dé la gana, a mi no me importa si entra en el partido o no, lo que queda claro es que está divina. Y me disculpa el atrevimiento pero si la están difamando aquí solo queda algo claro, y es que yo no he sentido el calor de una fémina más o menos desde que nací y quiero que el mundo se entere, por eso no tengo ningún tipo de filtro para hablar en redes sociales, capaz debería dejar de usar el teléfono cuando ando viendo videos en TikTok”, sentenció Gutiérrez antes de que su hijo le lanzara el teléfono por la poceta para evitar que siguiera opinando