9 nuevos enemigos de Maduro esta semana

En los recientes días, el principal enemigo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, no ha dejado de usar su extensa imaginación para inventar conspiraciones en su contra que involucran desde un culto satánico en Detroit hasta a las amigas de la influencer imaginaria Lele Ponds (sic). Sin embargo, el chisme pica y se extiende, por lo que en El Chigüire Bipolar te traemos en exclusiva los nuevos enemigos de Nicolás Maduro de esta semana, según Nicolás Maduro.

Elon Musk: Actualmente es considerado el enemigo número uno de Maduro por atentar un golpe lingüistico contra el mandatario nacional debido a su impronunciable nombre.

Un pendrive que no supo conectar: Condenado a 980 años de cárcel por conspirar contra Nicolás Maduro y evitar que pueda ver todas las temporadas de Ciudad Bendita que descargó por torrent.

El Alfa El Jefe: El icónico cantante dominicano y autor de obras literarias como “4K”, “Dema ga ge gi go gu” y “Singapur” tiene prohibido su ingreso al país porque en Venezuela sólo puede haber un jefe, Nicolás Maduro.

La tabla del 7: No existe mayor acto fascista que saber matemáticas para sacar la cuenta de quién realmente ganó las elecciones presidenciales.

Los derechos humanos: Son como el pana que saca la guitarra para cantar en medio de la reunión, pero la guitarra son los crímenes de lesa humanidad y la reunión es el Helicoide.

Ganondorf en Super Smash Bros 4

El bidet: Le da cosquillitas y se ríe, y todos saben que reír y la felicidad en general es un lujo capitalista innecesario.

Sidney Sweeney: La talentosa actriz conocida por Euphoria, Anyone But You, La Guerra de Los Sexos y estar increíblemente buena, posee orden de captura en todo el territorio nacional por dejar en visto al presidente más hermoso que ha tenido este país.

La realidad: La realidad no es más que un invento de la derecha fascista para hacernos creer que los resultados electorales, la guerra económica y los ciberataques de electro house son simples mentiras.