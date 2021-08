SERVICIO PÚBLICO: Barcelona busca pasante para puesto de delantero centro

El Fútbol Club Barcelona se queda por los momentos sin delantero centro estrella, tras la reciente lesión de Sergio Agüero, que le impedirá jugar por las próximas 300 temporadas. Es por ello que este viernes el club lanzó un comunicado desde su cuenta de Instagram solicitando pasante para este puesto. Eso sí, sin pago, porque dinero no hay.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, mejor conocido como “¿por qué dejaste ir a Messi? hijo de p…”, compartió unas palabras sobre la reciente estrategia del club para llenar el vacío que deja la lesión del Kun en su plantilla: “Esta es una gran oportunidad para todos los que deseéis ser un delantero estrella, a pesar de que no hay pago para desempeñar este rol, siempre estará la exposición. ¿Sabéis la cantidad de gente que os amará por jugar en el mejor club del mundo? No perdáis el tiempo y postulaos, la propuesta cerrará en unos días, además, si os ganáis el puesto, estaremos rifando camisetas de Lio Messi con su firma. Sí, ya sabemos que no sigue en el club, pero algo de dinero se sacará con esas ventas, por lo menos para pagarle a Griezmann, que no quiere cortarse el pelo, dice que anda de huelga, ¡joder con estos franceses!”, finalizó Laporta, mientras le preguntaba a Piqué si podía jugar de delantero mientras tanto.